Jeder dritte Deutsche nutzt Video-Streamingdienste



TV bleibt das beliebteste Bewegtbild-Medium (Grafik: BVDW)

Fast jeder dritte Deutsche (30 Prozent) schaut mindestens einmal wöchentlich Serien oder Filme über Streamingportale wie Amazon Prime Instant Video, Netflix oder Maxdome. Im Vorjahr waren es erst 22 Prozent, was eine Steigerung um mehr als ein Drittel bedeutet. Lineares Fernsehen via Kabel, Satellit oder DVB-T ist mit 65 Prozent zwar unverändert auf Platz eins, büßt aber gegenüber dem Vorjahr (71 Prozent) ein. Zu diesen Ergebnissen kommt eine repräsentative Umfrage, für die TNS Kantar im Auftrag des Bundesverbands Digitale Wirtschaft (BVDW) e.V. 1.049 Menschen in Deutschland befragt hat.

BVDW-Vizepräsident Marco Zingler (denkwerk) erklärt: "Klassisches TV ist vor allem deshalb so beliebt, weil wir in Deutschland ein sehr hochwertiges Programm kostenfrei im Free-TV geboten bekommen. Aber die Digitalen holen auf. Video-Streaming ist geräteübergreifend auf dem Fernseher, Smartphone, Tablet oder Laptop möglich. Das On-Demand-Prinzip befreit Nutzer von einem festen Programm. Diese Flexibilität kommt an."

Die meisten Nutzer in Deutschland (81 Prozent) schauen Filme- und Serien via Internet dennoch vor allem zuhause. Der Abruf in Bus und Bahn ist mit zehn Prozent Anteil deutlich weniger verbreitet. Die meisten Befragten (42 Prozent) schauen am liebsten alleine, 35 Prozent vorzugsweise mit ihrem Partner.