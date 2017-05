%%%History und A&E bleiben bei Sky%%%

A+E Networks und Sky Deutschland haben einen neuen, mehrjährigen Vertrag geschlossen, der die Verbreitung der Sender History und A&E über Sky in Deutschland und Österreich umfasst. Mit der Vereinbarung setzen A+E Networks und Sky ihre seit 2009 bestehende Kooperation fort.

Die beiden Doku-Sender sind via Satellit im Sky Entertainment-Paket und A&E zusätzlich im Sky Starter-Paket zu empfangen. Programmhighlights sind zudem über die Services Sky Go und Sky On Demand zu sehen. Erstmals sind demnächst auch ganze Serienstaffeln abrufbar.

Der Geschichtsdoku-Sender History und der Reallife-Dokutainment-Kanal A&E werden im deutschsprachigen Raum als Joint Venture von NBC Universal Global Networks Deutschland und A+E Networks betrieben. History ist der Sender als Pay-TV-Angebot via Kabel, Satellit, IP- und Mobil-TV empfangbar. Eine Auswahl der Programme ist als VoD erhälich. A&E kann über Sky, Unitymedia, Vodafone, M7, Telekom, Primacom, A1, Hutchinson 3G, UPC Cablecom, Suissedigital und UPC Austria bezogen werden.