Best Ager-Magazin 'Meins' startet Sonderheft-Reihe

Die Bauer Media Group, Hamburg, baut die Marke 'Meins' aus und bringt heute (24.5.) die Line Extension 'Meins Vitalküche' auf den Markt. Das 96-seitige Heft kostet 3,95 Euro und in erscheint in einer Druckauflage von 120.000 Exemplaren. Neben Rezepten bietet die Zeitschrift Gesundbleibe- & Ernährungs-Tipps sowie Ratschläge von Prominenten.

Thomas Schmidt, Gesamtanzeigenleiter von Bauer Women, erklärt: "'Meins', das Original, kommt bei den Anzeigenkunden extrem gut an. Dass das Interesse am ersten monothematischen Sonderheft genau so groß war, bestätigt uns darin, dass im Markt für Frauen 50plus noch immer großes Potenzial steckt. Neben Trendthemen wie der gesundheitsorientierten Ernährung werden wir zukünftig weitere zielgruppenrelevante Themenbereiche in den Fokus stellen."