%%%Amazon eröffnet konventionellen Buchladen in New York %%%

Am Donnerstag (25. Mai 2017) hat Amazon seinen siebte traditionelle Buchhandlung im Time Warner Center am Columbus Circle in New York eröffnet. Der neue Store ist der erste Amazon-Buchladen in New York.Auf rund 370 Quadratmetern können Kunden Bücher, Magazine und Amazon-Geräte wie Amazon Echo entdecken. Auf den ersten Blick unterscheidet den Amazon Bookstore nichts von einem herkömmlichen Buchladen, doch mit Hilfe von Daten gibt es neben den Bereichen "Kochen", "Romane" und "Sachbücher" auch "am häufigsten gewünscht", "Bücher von New Yorkern am meisten gelesen" und "wenn du ... mochtest, wirst du dies lieben". Rund 3000 Bücher befinden sich hier, vom Bestseller zum Geheim-Tipp ist alles dabei. Ein Kriterium gibt es aber trotzdem: Jedes Buch hat mindestes vier Sterne oder mehr auf Amazon in der Bewertung bekommen.Anstelle von Preisschildern gibt es eine Kunden-Rezension und einen Bar-Code, mit dem man entweder in der Amazon App oder mit einem Store-internen Scanner den Preis herausbekommt. Als Amazon Prime Mitglied genießt man auch im Offline-Store die gleichen Preis-Vorteile.Bis Ende 2017 sind noch sechs weitere Amazon Buchhandlungen geplant - unter anderem eine weitere im New Yorker Stadtteil an der 34. Straße. Weitere Informationen zu den Amazon Books Stores finden Sie hier