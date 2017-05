Red Bull Media House: 69 Beschäftigte müssen gehen

Beim Red Bull Media House in Salzburg und in Wien steht ein Stellen-Abbau bevor: 69 der über 1.000 Beschäftigten in Österreich müssen das Unternehmen verlassen. Das bestätigte das Red Bull Media House gegenüber der österreichischen Wirtschaftszeitung 'Der Standard'. Die beiden Red-Bull-Manager Gerrit Maier (leitet den Bereich Red Bull Media Network für digitale Inhalte und Plattformen) und Dietmar Otti (der frühere Springer- und Bauer-Manager leitet den Bereich Publishing, TV und Media Operations) haben die MitarbeiterInnen noch vor dem Feiertag (Christi Himmelfahrt) informiert. Wie 'Der Standard' weiter berichtet, sollen auch beim Red Bull Media House North America Stellen abgebaut werden.

25.05.2017

