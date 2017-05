%%%'Land & Leute' legt weiter zu%%%

Der Titel 'Land & Leute' (rtv media group, Nürnberg) erscheint seit November 2013 als monatliches Supplement in etlichen regionalen Tageszeitungen. Das Konzept hat sich bewährt, die verkaufte Auflage ist mittlerweile auf 1,1 Millionen Exemplare (IVW I/ 2017) gestiegen. Damit besetzt 'Land & Leute' heute die Top-Position unter den Landtiteln, und weiteres Wachstum ist bereits absehbar, wie Ulrich Buser, Geschäftsführer der rtv media group, Nürnberg, im Interview mit 'new business' andeutet (Printausgabe 22/2017). Er sagt: "Wir waren von Anfang an auf dem richtigen Weg. Die tatsächliche Auflage liegt übrigens jetzt schon höher, als die im 1. Quartal gemessenen 1,1 Mio. Wir werden hier im 2. Quartal nochmals eine Steigerung vermelden können."

Als 'Land & Leute Edition' wird das Magazin (in erweiterter Form) für 3,80 Euro viermal jährlich auch am Kiosk verkauft. Mehr zu dem Thema am 29. Mai im 'new business'-Heft 22/2017.