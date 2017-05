%%%Netflix untersucht Verhalten der Nutzer weltweit%%%

Der amerikanische Video-on-Demand-Anbieter Netflix hat weltweit die Programm-Vorlieben seiner Nutzer nach Tageszeiten untersucht. Dafür wurden Streaming-Daten aus sechs Monaten (also rund 77 Millionen Mitglieder-Konten pro Monat) ausgewertet. Die Analyse gibt einen Überblick über das Sehverhalten in 22 Ländern. Ergebnis: Die meisten Zuschauer starten morgens gern mit einer Komödie - manche schon ab 6.00 Uhr. Zur Mittagszeit (12.00 bis 14.00 Uhr) setzt fast die Hälfte der Netflix-Mitglieder (47 Prozent) auf Drama. Das ist mehr als zu anderen Tageszeiten. Thriller wie 'The Walking Dead' und 'Breaking Bad' werden hauptsächlich am Abend geschaut. Nachts erzielen vor allem Doku-Formate wie 'Planet Erde' überdurchschnittliche Quoten. Insbesondere die Netflix-Kunden in Deutschland mögen offenbar Dokumentationen zu später Stunde.