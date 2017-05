%%%WDR: 'Lindenstraße' startet Online-Preview-Versuch%%%

Vom kommenden Sonntag an (28.5.) startet die 'Lindenstraße' des WDR unter dem Titel 'Online first in 8 Teilen' einen dreiwöchigen Projektversuch mit kurzen Previews. Direkt im Anschluss an die Folgen, die an den nächsten drei Sonntagen im Ersten laufen, wird jeweils vorab ein kleiner, etwa dreiminütiger Teil der darauffolgenden neuen Folge gezeigt - online auf www.lindenstrasse.de, in den Mediatheken von Das Erste und ARD sowie auf Facebook.

An den Wochentagen danach (Montag bis Samstag) werden immer um 18.50 Uhr auf diesen Plattformen die weiteren Teile gezeigt. Der WDR erläutert: "Immer sonntags kommt der Zuschauer dann in den Genuss der kompletten Folge und damit in den des finalen Teils - wie gewohnt im Ersten und auch online auf lindenstrasse.de."