'Essen & Trinken' erweitert Marken-Portfolio

Die Verlagsgruppe Deutsche Medien-Manufaktur (DMM), Münster, bringt einen weiteren Ableger des Titels 'Essen & Trinken' auf dem Markt: Ab sofort ist das Magazin 'Essen & Trinken mit Thermomix Spezial' im Handel erhältlich. Die erste Ausgabe steht unter dem Motto 'Schnelle Rezepte' und bietet 92 Kochideen für die Alltagsküche. Die Bandbreite der vorgestellten Gerichte reicht von Suppen, Salaten und Pasta-Klassikern über Gerichte mit Fleisch, Fisch und vegetarischen Speisen bis zu Torten und Desserts. Alle Rezepte sollen mit dem Thermomix in 35 Minuten zubereitet sein. Das 164 Seiten umfassende Heft erscheint mit einer Druckauflage von 102.000 Exemplaren und kostet 8,50 Euro. Weitere Spezialhefte des Magazins 'Essen & Trinken mit Thermomix' sind nach Angaben des Verlags geplant."Der Wunsch nach Qualitäts-Rezepten für den Thermomix ist ungebrochen groß, das sehen wir am Erfolg unseres Magazins Essen & Trinken mit Thermomix", sagt Astrid Hamer, Publisher der DMM. Das neue Sonderheft sei eine logische Ergänzung unserer bestehenden 'Essen & Trinken'-Markenfamilie und unterstütze den Verlag sowohl am Kiosk als auch in der Vermarktung.'Essen und Trinken mit Thermomix' ist seit 2016 exklusiver offizieller Partner von Vorwerk Thermomix®.