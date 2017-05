%%%ZDI talents: ZDF startet Wettbewerb für Video-Creators%%%

Am Donnerstag (1. Juni) startet das ZDF, Mainz, mit der Initiative 'ZDI talents' ein neues Angebot für Kreative aus der Webvideoszene. In der ZDF-Mediathek und auf dem YouTube-Kanal 'ZDI talents' ('Zweites Deutsches Internet') können sich Video-Creators mit dem ZDF vernetzen und an einem monatlichen Wettbewerb teilnehmen. Hosts des neuen Angebotes sind die YouTuber Maike Nissen alias Vegas und Daniele Rizzo. Den Auftakt feiert 'ZDI talents' bei der diesjährigen Verleihung des Webvideopreises in Düsseldorf.

Der monatliche Wettbewerb 'Cash & Quote Award', das interaktive Serviceangebot 'School of Content Creation' und 'First Steps Lerchenberg', mit Informationen über Förder- und Ausbildungsmöglichkeiten, bilden die drei Säulen der Nachwuchsinitiative. Vor allem für junge Online-Talente soll 'ZDI talents' neue Perspektiven eröffnen und als erste Anlaufstelle dienen. "Von einer Partnerschaft profitieren beide Seiten: Der Online-Nachwuchs bringt uns neue Impulse für unser Programm. Wir bieten den Kreativen im Gegenzug die Möglichkeit, sich abseits von kommerziellen Zwängen auszuprobieren", erläutert Programmdirektor Norbert Himmler die Zielsetzung der Initiative.