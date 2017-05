%%%'Servus in Bayern' launcht München-Sonderheft%%%

Ein neues Sonderheft des Magazin 'Servus in Bayern' (Red Bull) widmet sich auf 148 Seiten der Metropole München. "Wir sind in der Stadt gleichermaßen daheim wie am Land – das zeigen wir Monat für Monat mit 'Servus in Bayern', das wollen wir mit 'Servus Mein München' noch einmal deutlich unterstreichen", so Editorial Director Andreas Kornhofer.

Der Oneshot 'Servus Mein München' ist ab sofort bayernweit (Großraum & Einzugsgebiet München) am Kiosk sowie deutschlandweit auch im Bahnhofs- und Flughafen-Buchhandel zu einem Preis von 6,90 Euro erhältlich. Die Druckauflage beträgt über 40.000 Stück.