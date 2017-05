%%%Sky Arts plant gemeinsame TV-Formate mit Werbekunden%%%

Vor einem knappen Jahr ist der Kunstsender Sky Arts in Deutschland gestartet. Der Vermarkter Sky Media will damit Kultursponsoren eine Verlängerung ins Fernsehen bieten. Neben der klassischen Vermarktung sind gemeinsame Inhalte und Events geplant.

Seit dem Launch von Sky Arts am 21. Juli 2016 hat der Pay-TV-Kunstsender 1,64 Millionen aktive Seher gewonnen, die das Programm bisher mehrfach linear genutzt haben. Das mobile Angebot via Sky Go kommt auf durchschnittlich über 30.000 Unique Views täglich, und mit Sky On Demand (VoD) erzielt Sky Arts durchschnittlich über 25.000 Unique Views. Sky sieht noch viel Reichweitenpotenzial für den jungen Sender. Der Start von Sky Arts in Großbritannien im Jahr 2005 sei ähnlich wie in Deutschland angelaufen. Und die Reichweiten dort hätten sich bis heute fast verzehnfacht.

Fernsehen für Kultursponsoren

Wir sprachen mit Sky Media-Geschäftsführer Thomas Deissenberger über den Ausbau von Sky zu einer genreübergreifenden Entertainmentplattform, die Programmvielfalt von Sky Arts, neue Zielgruppen, Content Marketing-Lösungen für Werbekunden und die TV-Verlängerung von Kultursponsoring.

nb: Herr Deissenberger, mit Sky Arts haben Sie im vergangenen Sommer thematisches Neuland betreten. Welche strategischen Überlegungen standen hinter dem Launch eines reinen Kunstsenders?

Thomas Deissenberger: Wir haben den Bereich Kunst und Kultur als Wachstumsmarkt in Deutschland identifiziert. Vor dem Start von Sky Arts fand das Thema ja nur an den medialen Rändern statt. Da das Konzept in Großbritannien bereits sehr gut funktioniert, haben wir uns dafür entschieden, auch in Deutschland einen echten Kultursender zu starten. Ich sage bewusst 'echten Kultursender', weil ein Kanal wie Arte noch viele weitere Programmfarben umfasst, die den eigentlichen Begriff von Kunst und Kultur nur teilweise bedienen. Sky Arts hingegen fokussiert sich ausschließlich auf diese Themen.

nb: Welche Zielgruppe erreichen Werbetreibende auf Sky Arts?

Deissenberger: Sky Arts bedient eine sehr spitze, dafür aber besonders hochkarätige Zielgruppe. Der durchschnittliche Zuschauer ist sehr bildungsorientiert und kulturinteressiert, er besucht überproportional häufig Theater, Museen, Kinos und Konzerte, und er ist deutlich kaufkräftiger als der Bevölkerungsdurchschnitt. Wir sprechen mit Sky Arts sowohl die intellektuelle Elite an, als auch den im durchschnittlichen Maße Kulturinteressierten, da wir Kunst- und Kulturthemen auf eine unterhaltsame Art und Weise vermitteln, so dass sie jeder versteht. Das Interesse an solchen Inhalten ist insgesamt weit verbreitet, häufig ist die Aufbereitung jedoch nicht zugänglich genug. Wir möchten Kunst verständlich machen.

Das gesamte Interview ist in der aktuellen 'new business'-Printausgabe erschienen.