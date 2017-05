%%%Verner and Friends vermarktet Werbefläche an der Avus-Tribüne %%%



An der Berliner Avus-Tribüne entsteht ab September eine neue Werbefläche (Foto: Verner and Friends)

Die Berliner Avus-Tribüne, die in Kürze saniert werden soll, stellt ab September rund 1.360 Quadratmeter Werbefläche zur Verfügung, die auf einer Länge von 240 Metern Sichtschutz für die Renovierungsarbeiten bieten. Vermarktet wird das Riesenposter von Verner and Friends, einer Beratungs- und Vermarktungsagentur für Flughäfen und digitale Medien mit Sitz in Berlin. "Für Werbungtreibende ist der Standort ein absolutes Highlight", erklärt Geschäftsführer Ronald Verner. "Zum einen haben wir hier eine hohe Pendlerfrequenz mit einkommensstarken Zielgruppen, zum anderen ist dies der direkte Zufahrtsweg zum Messegelände. Marken können ihren Messeauftritt perfekt verlängern, vor allem zu den internationalen Leitmessen wie der IFA, ITB oder der Grünen Woche."

Die Kosten für eine Werbeschaltung starten zum Beispiel mit 159.000 Euro für zehn Tage. Mehr dazu finden Abonnenten von 'new business' in der aktuellen Printausgabe.