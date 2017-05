%%%Condé Nast baut Vermarktung um%%%

Condé Nast Deutschland strukturiert seine Vermarktungsorganisation um und startet im Juni mit dem Aufbau eines zentralen Sales-Bereichs in München mit drei spezialisierten Teams für Brand-, Print- und Digital-Sales. Die Burda-Tochter AdTech Factory mit Stammsitz in Offenburg kümmert sich um Ad Operations und Technologie. Condé Nast ist der erste externe Kunde der im April 2016 gegründeten AdTech Factory.

André Pollmann wird im Zuge der Neuaufstellung die zentrale Vermarktungsfunktion einnehmen und als Publisher übergreifend die kommerzielle Führung aller in München beheimateter Condé Nast-Marken ('Vogue', 'Glamour', 'myself', GQ und AD) übernehmen.

Neue Print- und Digital-Teams

Die regionalen Außendienstbüros werden in zwei auf Print- bzw. Digital-Vermarktung spezialisierte Bereiche aufgeteilt. Für die Leitung dieser beiden Sales-Teams wurden zwei neue Führungspositionen geschaffen. Als Head of Sales wird Christina Linder künftig das Print-Sales-Team führen. Sie ist aktuell Advertising Director von GQ und GQ Style. Linder berichtet an André Pollmann.

Als Head of Digital Sales soll Christine Weinsheimer die Digital- und Video-Vermarktungs-Unit in München ausbauen. Sie kommt von Yahoo Deutschland, wo sie das Agenturgeschäft verantwortete. Weinsheimer berichtet an Jan Sobota, Digital Director bei Condé Nast.

In Folge der Neuorganisation ergeben sich weitere personelle Veränderungen und neue Zuständigkeiten in der Sales-Struktur von Condé Nast: Verena Flammersfeld, bislang Advertising Director von 'myself', wechselt als Sales Director in das Team von Christina Linder. Ihre Aufgaben übernimmt Margit Färber, die im Brand-Sales-Team als Brand Director künftig nicht mehr nur für 'Glamour', sondern auch für 'myself' und GQ zuständig ist. Brand Director für 'Vogue' und AD ist unverändert Andrea Latten. Um das Sales-Geschäft von 'Wired' kümmern sich weiterhin Eike Lucas, Executive Publisher, und Corinna Kassner, Brand Director.

"Mit der Neuorganisation geben wir uns eine agile und effektive Sales-Struktur, durch die wir nicht nur neue Umsatzpotenziale heben, sondern auch die Rolle von Condé Nast als Spezialist für kreative, maßgeschneiderte Branding-Kampagnen in Luxusumfeldern weiter stärken werden", so Moritz von Laffert, Herausgeber von Condé Nast Deutschland und Vice President von Condé Nast International.