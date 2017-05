%%%Reader’s Digest Deutschland an spanische CIL-Gruppe verkauft%%%

Der Verlag Das Beste, Stuttgart, wurde an den spanischen Direktmarketing-Spezialisten CIL-Gruppe verkauft. Die Übernahme betrifft das Unternehmen mit Hauptsitz in Deutschland sowie seine beiden 100-prozentigen Töchter in Österreich und der Schweiz.

Unter dem Dach der CIL-Gruppe, des in Spanien und Portugal führenden Direktmarketing-Spezialisten mit Hauptsitz in Madrid, sind bereits seit Längerem die ehemaligen Reader’s Digest-Tochterunternehmen in Belgien, Finnland, Frankreich, den Niederlanden, Portugal, Schweden und Spanien versammelt.

Neuer Geschäftsführer der Verlag Das Beste GmbH und ihrer Töchter ist Hanno Schwarzenegger, 53. Der Österreicher leitet seit 2013 die CIL-Geschäfte in Frankreich und Benelux. Die bisherigen Geschäftsführer Lutz Bode und Karsten Seidel hatten das Haus seit 2016 zusätzlich zu ihren Fachbereichsverantwortungen geleitet. Sie bleiben der Geschäftsleitung in ihren Funktionen als Finanzchef und Personalchef erhalten.

Mit dem Verkauf hat der bisherige Mutterkonzern des deutschen Reader’s Digest-Ablegers, die US-amerikanische Trusted Media Brands, Inc. (TMBI; ehemals Reader’s Digest Association, Inc.), ihr Ziel erreicht, sämtliche Tochtergesellschaften außerhalb Nordamerikas an Lizenznehmer abzugeben.

Der Stuttgarter Verlag Das Beste verlegt seit 1948 die deutsche Ausgabe der Zeitschrift 'Reader’s Digest'. Neben weiteren Ausgaben in Österreich und der Schweiz bietet das Direktmarketing-Unternehmen die Zeitschrift 'daheim', Sachbücher, Video- und Musikprodukte, Wein, Nahrungsergänzungsmittel sowie weiterer Waren und Dienstleistungen an.