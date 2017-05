%%%Unruly expandiert in die Benelux-Region%%%

Das Video Ad-Tech-Unternehmen Unruly eröffnet eine neue Niederlassung in Amsterdam. Die News Corp-Tochter, die Werbevideos im Web distribuiert, liefert bereits seit 2016 Clips in den Benelux-Ländern für Marken wie Unilever und Heineken aus. Durch die neue Niederlassung sollen Kunden und Agenturen künftig vor Ort betreut werden. Ernst Dirkzwager, Sales Director Benelux, berichtet an Christoph Thielecke, Geschäftsführer von Unruly Deutschland und Niederlande.

Dirkzwager arbeitete zuvor als Account Manager bei Radio 538 Online und anschließend als Senior Sales Manager bei Exponential Digital Advertising.