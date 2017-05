%%%Games-Publisher Bethesda sponsert 'Game of Thrones' auf Sky%%%



Am 17. Juli startet die siebte Staffel von 'Game of Thrones' auf Sky (Foto: HBO)

Am 17. Juli startet die siebte Staffel der HBO-Erfolgsserie 'Game of Thrones' auf Sky. Ab dem 5. Juni strahlt der Pay-TV-Sender die ersten sechs Staffeln des Fantasy-Epos aus. Das Computer- und Videospiel-Label Bethesda ist Sponsoring-Partner und nutzt das Umfeld zur Inszenierung des neuen Rollenspiels 'The Elder Scrolls Online: Morrowind'. Im Rahmen eines klassischen TV- und Trailersponsoring mit Logointegration ist die Marke auf verschiedenen Bildschirmen und Plattformen im 'Game of Thrones'-Umfeld präsent: auf Sky Atlantic HD sowie auf Sky Go und Sky On Demand.

Ralf Hape, Vice President Sales von Sky Media, sagt: "'Game of Thrones' ist eines der Serienhighlights des Jahres. Die Sky-Abonnenten kommen exklusiv als Erste in den Genuss, die brandneuen Folgen zu sehen. Sie entscheiden dabei selbst, wo und wann sie das Programm starten. Unserem Sponsoring-Partner Bethesda bietet die einzigartige Programmierung eine exklusive und aufmerksamkeitsstarke Werbeintegration über alle Verbreitungswege hinweg und auf allen Screens."

Die sechste Staffel 'Game of Thrones' erreichte in der Zeit vom 24. April 2016 bis zum 27. Juni 2016 eine kumulierte Reichweite von 6,69 Millionen Kontakten. Der lineare Anteil inklusive Wiederholungen und Playback betrug 57 Prozent, der nichtlineare Nutzungsanteil mobil oder auf Abruf kam auf insgesamt 43 Prozent. Davon sahen 26 Prozent die Serie via Sky Go und 17 Prozent via Sky On Demand.