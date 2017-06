%%%Ringier Axel Springer verkauft serbische Tageszeitung 'Alo!' %%%

Ringier Axel Springer Serbia verkauft seine Tageszeitung 'Alo!' und deren Onlineausgabe alo.rs an Dnevne Novine Alo doo. Eine entsprechende Vereinbarung wurde am 31. Mai geschlossen. Das deutsch-schweizerische Joint Venture Ringier Axel Springer will sich in Serbien künftig auf die journalistische Multimedia-Kernmarke 'Blic' sowie die Ausweitung seiner Rubrikenportale und digitalen Vermarktungsplattformen konzentrieren. Eigentümer des neu gegründeten Medienunternehmens Dnevne Novine Alo doo ist Sasa Blagojevic, der über eine mehr als fünfzehnjährige Erfahrung im Marketingbereich verfügt.