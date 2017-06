%%%A+E Networks übernimmt Anteile von NBCUniversal am Joint Venture in Deutschland %%%

Nach zwölf Jahren, in denen A+E Networks Germany als Joint Venture zusammen mit NBC Universal International (NBCUI) betrieben wurde, wird das US-Mutterunternehmen seinen deutschen Ableger nun zu 100 Prozent übernehmen. Der Deal bedarf noch der genehmigungsrechtlichen Zustimmung.

A+E Networks Germany betreibt die Pay-TV-Sender History und A&E in Deutschland, der Schweiz, Österreich, Luxemburg, Südtirol und Liechtenstein. Die TV-Kanäle sind über alle Kabel- und Satellitenplattformen zu empfangen. Durch die Akquisition wird A+E Networks Germany zu einem eigenständigen Tochterunternehmen, wie die TV-Gruppe sie bereits in Südostasien, Italien, Japan und, ab Herbst 2017, in Korea betreibt.

NBC Universal International soll ein wichtiger Dienstleister für A+E Networks im deutschsprachigen Raum bleiben.