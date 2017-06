%%%Readly sammelt 13 Millionen Euro ein%%%



Readly hat im Mai elf weitere Zeitschriften im deutschsprachigen Raum dazugewonnen

Die Leseflatrate für digitale Magazine Readly hat eine Serie-B-Finanzierungsrunde über 13 Millionen Euro abgeschlossen. Mit dem frischen Kapital soll das Wachstum in den bestehenden Märkten ausgebaut und die Internationalisierung weiter vorangetrieben werden. Nathan Medlock, Partner bei Zouk Capital, einer der Investoren, begründet das Engagement: "Readly hat sich in den letzten Jahren in sehr kompetitiven Märkten wie Schweden, Großbritannien oder auch Deutschland durchgesetzt und ist damit als europäischer Marktführer wesentlich an der Gestaltung dieses Bereichs beteiligt. Zouk Capital investiert vornehmlich in Technologie-getriebene Wachstumsunternehmen, die Nachhaltigkeit erzeugen. Damit passt Readly sehr gut zu uns."

Außerdem hat das schwedische Unternehmen im Mai sieben Verlage und elf Zeitschriftentitel in Deutschland und Österreich als zusätzliche Partner gewonnen, u. a. 'Land & Lecker' (falkemedia), 'mein schönes zuhause' (biz Verlag) und das oberösterreichische Wirtschaftsmagazin 'Die Macher' (Editoriaverlag).