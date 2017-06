%%%Werbewirkung: HD schlägt SD%%%



HD punktet bei Wahrnehmung, Aktivierung und Kaufabsicht (Grafik: HD+)

Werbespots im hochauflösenden TV-Standard HD (High Definition) weisen hinsichtlich Wahrnehmung, Aktivierung und Kaufabsicht deutlich bessere Werte gegenüber gleichen Spots in SD (Standard Definition) auf. Das belegt eine aktuelle Studie von Kantar TNS im Auftrag der TV-Plattform HD+ in Unterföhring. Für die Untersuchung wurden 200 Personen in TV-Haushalten im Alter von 16 bis 49 Jahren befragt. Den Probanden wurde ein Werbespot für ein FMCG-Produkt vorgespielt. Die Testgruppe (n=100) sah den Spot in HD-Qualität, die Kontrollgruppe (n=100) in SD.

Den Probanden, die den Spot in hochauflösenden Bildern sahen, gefiel das Werbemittel um 33 Prozent besser als den SD-Zuschauern. 53 Prozent der HD-Seher gaben zudem an, dass sie nun eine bessere Meinung über die Marke hätten – im Gegensatz zu 42 Prozent, die die SD-Variante betrachteten. Das entspricht einem prozentualen Unterschied von 26 Prozent.

Außerdem ist die Motivations- und Aktivierungsleistung beim Spot in HD um 55 Prozent höher als beim Spot in SD. Wenn der Werbefilm in hochauflösender Qualität gesehen wird, würden 66 Prozent der Befragten das Produkt auf jeden Fall oder wahrscheinlich kaufen. Bei denjenigen, die den Clip in SD sahen, geben dies 54 Prozent an. Das heißt, die konkreten Kaufabsichten nach Sehen eines HD-Spots liegen um 22 Prozent höher als beim selben Werbemittel ins SD.

HD punktet darüber hinaus bei der Frage, ob man angebotsbezogene Aussagen weitererzählen würde. Und auch bei der Einstellung zur Marke sind durchgängig bessere Imagewerte bei HD-Sehern, besonders bezüglich Sympathie-Werten und der Bereitschaft, für etwas Geld auszugeben, festzustellen. Hier liegt der Score bei der HD-Variante mehr als 20 Prozentpunkte über dem der SD-Variante des gezeigten TV-Spots.