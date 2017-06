%%%Tempus Corporate entwickelt neue Online-Seite für 'Chefsache' %%%

Die Website der Hamburger Initiative 'Chefsache', ein Netzwerk für Chancengerechtigkeit von Frauen und Männern, hat sich einen neuen Auftritt verpasst. Verantwortlich für den Relaunch ist die Agentur Tempus Corporate des Zeit Verlags.Auf der Website werden aktuelle Beiträge zu Vielfalt und Chancengerechtigkeit sowie zahlreiche Praxisbeispielen aus den beteiligten Unternehmen publiziert. Zudem bietet die Website Tipps, Erfahrungsberichte und Studien zu den Themen 'Flexible Arbeitsmodelle' und 'Unbewusste Denkmuster'. Von der Initiative erarbeitete Inhalte sind unter anderem der Report 'Flexibles Arbeiten in Führungspositionen - Ein Handlungsleitfaden für Chefetagen' und die 'Unconscious Bias-Guidelines' für Human Ressource-Beauftragte."Für die Initiative 'Chefsache' haben wir eine inhaltlich starke Plattform umgesetzt, die nutzerfreundlich und intuitiv das Thema Chancengerechtigkeit in der Arbeitswelt in den Fokus bringt", sagt Chris Höfner, Leiterin Digitale Medien von Tempus Corporate. "Zudem ist es uns gelungen, mit der Website die vielfältigen und heterogenen Mitglieder der Initiative als gemeinsames Netzwerk, aber auch individuell vorzustellen."Zu dem Netzwerk 'Chefsache' gehören Geschäftsführungsmitglieder und Vorstände von Unternehmen unterschiedlicher Branchen und Größe sowie Leiter wissenschaftlicher, sozialwirtschaftlicher und öffentlicher Institutionen, darunter Google Deutschland, Allianz, Bosch, Bayer, McKinsey und die 'Zeit'. Schirmherrin der Initiative ist Bundeskanzlerin Angela Merkel.