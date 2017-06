%%%SevenOne Media realisiert Addressable-TV-Kampagne mit Retargeting-Funktion%%%



Die eingesetzten Switch In-Motive variieren je nach Zuschauer (Foto: Seven One Media)

SevenOne Media setzt für Henkell & Co. mit Kuemmerling Kräuterlikör erstmals eine Addressable-TV-Kampagne mit TV-Retargeting um. Dadurch sind nun bei Addressable-TV-Kampagnen der zielgerichtete Einsatz unterschiedlicher Motive möglich, etwa bei Erst- oder Zweitkontakt. Die Kampagne startete nicht als klassischer Spot im TV, sondern feierte ihre Premiere als On Set-Commercial in der ProSieben-Comedysendung 'Circus HalliGalli'. Die Moderatoren Joko & Klaas präsentierten dabei Produkte wie Kräuterlikörs Kuemmerling auf humorvolle Art und Weise.

Bei der Addressable-TV-Kampagne wird per Cookie registriert, ob der Spot oder das Werbemittel auf dem TV-Gerät bereits angezeigt wurde. Das Switch In-Format wird entweder als Erstansprache oder in Form eines Reminders ausgestrahlt. Das Motiv läuft in den Abendstunden auf den Sendern der ProSiebenSat.1-Gruppe.

"Mit dem Live-Commercial und den neuen Retargeting-Möglichkeiten bei Addressable-TV setzen wir bewusst auf zwei besonders innovative Werbeformen. Mit der Verbindung der hohen TV-Reichweite von 'Circus HalliGall'i und den Möglichkeiten der mehrstufigen Ansprache bei Addressable-TV erreichen wir unsere Zielgruppe optimal", sagt Torben Jansen, Head of Marketing bei Henkell & Co.

Neben dem neuen TV Retargeting kann bei Addressable-TV die Kontaktaufnahme nach AGF-Daten sowie nach Regionen und Wettergebieten erfolgen. Insgesamt können über Addressable-TV rund zehn Millionen Haushalte mit über 26 Millionen Menschen erreicht werden.