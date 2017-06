%%%RTL Group: Atresmedia übernimmt Smartclip in Spanien und Lateinamerika%%%

Nachdem die Mediengruppe RTL Deutschland, Köln, bereits im März 2016 die Aktivitäten des Onlinevideo-Vermarkters Smartclip in Deutschland, den Niederlanden, Skandinavien sowie Italien übernommen hatte, gab es nun in weiteren Regionen einen Besitzer-Wechsel.

Die spanische TV-Gruppe Atresmedia, an der der RTL-Mutterkonzern RTL Group, Luxemburg, mit 19 Prozent beteiligt ist, hat die Smartclip-Geschäfte in Spanien, Brasilien, Mexiko und Argentinien erworben. Nach Angaben des TV-Konzerns vermarktet Smartclip in diesen Ländern über 200 Internet-Medien. Gestartet wurde Smartclip 2008 von den Ex-Lycos-Managern Jean-Pierre Fumagalli und Roland Schaber in Kooperation mit der eValue Group. Die Gründer halten noch einen Minderheitsanteil. Weitere Infos in der aktuellen 'new business'-Printausgabe 23/2017. Hier bestellen.