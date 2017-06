%%%Bertelsmann kauft US-Unternehmen WhiteCloud Analytics%%%

Bertelsmann baut sein Bildungsgeschäft durch eine Akquisition in den USA aus: Relias Learning, eine Tochter des Gütersloher Medienunternehmens, übernimmt das auf Analysen und Datenverarbeitung im Gesundheitsbereich spezialisierte Unternehmen WhiteCloud Analytics zu 100 Prozent. Über den Kaufpreis für die in Boise, Idaho, beheimatete Firma wurde Stillschweigen vereinbart.

Kay Krafft, CEO der Bertelsmann Education Group, sagt: "In den vergangenen Jahren ist Relias Learning deutlich gewachsen und konnte neue Kundengruppen wie das Krankenhaussegment erschließen. Zudem ist das Unternehmen in neue Geschäftsbereiche wie Performance-Management vorgestoßen und hat parallel mit der internationalen Expansion begonnen. Die Akquisition von WhiteCloud Analytics stärkt Relias nun weiter, indem die erstklassigen E-Learning-Angebote künftig verstärkt um vertiefende Datenanalyse-Tools ergänzt werden."

WhiteCloud wurde 2009 gegründet und beschäftigt derzeit rund 50 Mitarbeiter. Das Unternehmen bietet Kunden aus dem Gesundheitswesen – beispielsweise Krankenhäusern – verschiedene Analyse-Werkzeuge an, um datenbasiert die medizinische Versorgungsqualität sowie die eigenen Kosten mit anderen Institutionen im Markt zu vergleichen und diese anschließend zu verbessern. Bereits im vergangenen Jahr hatte Relias das US-Analytik-Unternehmen Care Management Technologies (CMT) übernommen.

WhiteCloud ist die siebte Akquisition von Relias Learning seit März 2016. In den vergangenen Monaten hat die Bertelsmann-Tochter bereits die E-Learning-Anbieter Advanced Practice Strategies, Swank Healthcare und AHC Media in den USA sowie SPM in Deutschland übernommen. Insgesamt vergrößerte Relias seine Kundenbasis von 4.500 im Jahr 2015 auf mehr als 6.000 Ende 2016.