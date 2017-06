%%%Bauer startet US-Titel 'Teen Boss'%%%

Die Bauer Media Group bringt in Nordamerika am 19. Juni ein neues Jugendmagazin mit dem Titel 'Teen Boss' auf den Markt. Wie der Verlage gegenüber DNV online erklärte, ist es ist "das erste Magazin mit unternehmerischen Inhalten für Mädchen im Alter von 8 bis 15 Jahren". Das Heft beinhaltet beispielsweise Porträts von Jungunternehmern, Interviews mit erfolgreichen Social Media Influencern oder Geschäftstipps von weiblichen Führungskräften.Auflage: 200.000 Exemplare, Copypreis: 5,99 $ in den USA, 6,99 $ in Kanada, Erscheinungsrhythmus: vierteljährlich.