%%%'Titelschutzanzeiger': Neuer 'Eberhoferkrimi' angemeldet%%%

In dieser Woche wurden im 'Titelschutzanzeiger' (Presse Fachverlag, Hamburg) insgesamt 21 neue Titel zum Schutz angemeldet, darunter auch 'Leberkäsjunkie' sowie 'Leberkäsjunkie. Ein Eberhoferkrimi'. Von der Erfolgsbuchreihe von Rita Falk wurden bislang drei Titel von Constantin Film in die Kinos gebracht. Im August 2017 startet mit 'Griesnockerlaffäre' der vierte Film rund um den bayrischen Dorfpolizisten Franz Eberhofer in den deutschen Lichtspielhäusern.

Weitere Titelschutzanmeldungen in dieser Woche lauten u.a.: 'Prolympia' (ProSiebenSat.1), 'Liebling, lass die Hühner frei' (Ufa Fiction), 'Tanzstunde' und 'Country & Western Classic Hits' (jeweils spectre media & Pick Up Music).

Mehr unter http://www.titelschutzanzeiger.de/_data/ta1328.pdf.