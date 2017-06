%%%NLM schreibt Drittsendeplätze bei RTL aus - Sonntags-Sendeplatz für Spiegel TV entfällt%%%

Die Niedersächsische Landesmedienanstalt (NLM), Hannover, schreibt die sogenannten Drittsendezeiten beim TV-Sender RTL neu aus. Das hat insbesondere Folgen für das Spiegel TV Magazin, das wöchentlich am Sonntagabend auf dem Kölner Kanal läuft. Dieser Sendeplatz entfällt ab 1. Juli 2018.

Zum Hintergrund: Die Drittsendezeiten auf einem Privatsender wie RTL dienen nach dem Willen der Rundfunkgesetzgeber der "Sicherung der Meinungsvielfalt im Fernsehen". Ein solches Fensterprogramm soll unter Wahrung der Programmautonomie des Hauptveranstalters "einen zusätzlichen Beitrag zur Vielfalt in dessen Programm, insbesondere in den Bereichen Kultur, Bildung und Information, leisten", heißt es.

Die der RTL Group zuzurechnenden deutschen Programme erreichen laut NLM im Jahresdurchschnitt einen Zuschaueranteil von insgesamt 23,3 %. Damit überschreiten sie den für die Drittsendezeitverpflichtung relevanten Schwellenwert von 20 %. Nach Beschluss der Kommission zur Ermittlung der Konzentration im Medienbereich (KEK) ist die RTL Television GmbH daher verpflichtet, Sendezeit für unabhängige Dritte im Umfang von 180 Minuten pro Woche im Programm RTL Television einzuräumen.

Und diese Sendezeiten werden für die Zulassungsperiode vom 01.07.2018 bis 30.06.2023 neu festgelegt und ausgeschrieben. Dabei geht es um Zeitschienen am Samstag, 19:05 bis 20:15 Uhr (70 Minuten), Montag, 23:25 bis 00:00 Uhr (35 Minuten), Dienstag, 00:30 bis 01:15 Uhr (45 Minuten) und Dienstag, 01:15 bis 01:45 Uhr (30 Minuten).

Betroffen sind von den Veränderungen u.a. die Fernsehmagazine von Spiegel TV (bisher Sonntag) und Stern TV (Mittwoch). Für Stern TV hat RTL allerdings schon erklärt, dass man das Format in Zukunft (komplett) als Eigenproduktion am Mittwoch behalten will. Was aus dem Spiegel TV Magazin wird, ist indes unklar. Reizvoll wäre für das Format allenfalls eine Bewerbung für den oben genannten Platz am Samstag um 19:05 Uhr. Dann könnte es künftig vielleicht am Erscheinungstag des gedruckten 'Spiegel' on air gehen.