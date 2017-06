%%%LinkedIn hat 10 Millionen Mitglieder in der DACH-Region%%%

LinkedIn, das weltweit größte Karriere-Netzwerk, hat heute bekannt gegeben, das die Zahl der Mitglieder in Deutschland, Österreich und der Schweiz die Marke von zehn Millionen erreicht hat. Die höchste Anzahl an Mitgliedern in Deutschland zählt das Unternehmen in Köln, Frankfurt a. Main und München, in Österreich in Wien und in der Schweiz in Zürich und Genf. Erst vor einigen Wochen erreichte die Plattform die Schwelle von weltweit 500 Millionen Mitgliedern.

Zum Vergleich: Das Business-Netzwerk Xing erreicht im deutschsprachigen Raum zwölf Millionen Mitglieder. Das in Hamburg beheimatete Unternehmen ist Teil von Hubert Burda Media.