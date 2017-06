%%%'Hamburger Medien Cup': 13.500 Euro Spende für Michael Stich Stiftung%%%



Spenden-Übergabe: v.l. Sven Jarck, Dr. Olaf Conrad, Stefanie von Carlsburg (Haspa),Michael Stich ,Götz Spielhagen

Sieger des traditionsreichen Golf-Events 'Hamburger Medien Cup' ist in diesem Jahr Stage Entertainment. Das Team um Captain Frank Oliver Banasch konnte sich auf dem Golfplatz des Steigenberger Hotel Treudelberg gegen Green BC Afterwork Media und Deutsche Medien Golf Gesellschaft durchsetzen, die sich den 2. Platz teilten.

Knapp 100 Golfer aus Hamburger Medien- und Marketing-Unternehmen spielten um den begehrten Wanderpokal. Dabei waren u.a.: der 'Stern' mit Herausgeber Andreas Petzold, Chefredakteur Christian Krug, Arno Lindemann und Benedikt Holtappels, RTL Nord mit Redaktionsleiter Henrik Horndahl und Michael Stich, Mediaplan mit Gesellschafter Thomas Kietsch, die Funke Zeitschriften mit Geschäftsführer Jochen Beckmann, der Klambt-Verlag, die dpa mit den Geschäftsführern News aktuell Edith Stier-Thompson und Frank Stadthöwer, Stage Entertainment, Scholz & Friends mit COO Sven Jarck, Andreas Grabarz, Haspa-Vorstand Frank Brockmann, Leiterin Haspa- Unternehmenskommunikation Stefanie von Carlsburg und das Team Hamburger Pressegolf um Werner Rudi und Jens-Peter Hecht.

Am Abend konnte Ex-Tennis-Profi Michael Stich Spendenschecks in Höhe von 13.500 Euro für seine 1994 gegründete Stiftung in Empfang nehmen. Die Michael Stich Stiftung setzt sich für HIV-infizierte und an AIDS erkrankte Kinder ein.

Unterstützt wurde der Hamburger Medien Cup 2017 wie in den Vorjahren von der Hamburger Sparkasse sowie einer Vielzahl weiterer Partner-Unternehmen und Sponsoren. Der Medien Cup findet seit 2004 statt und ist Hamburgs größtes Benefiz-Golf-Event der Medien- und Kommunikationsszene. In den 14 Jahren konnten 180.000 Euro zugunsten karitativer Hamburger Einrichtungen gespendet werden. Die Initiatoren sind Dr. Olaf Conrad, Sven Jarck und Götz Spielhagen. Website: www.HamburgerMedienCup.de.