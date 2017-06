%%%Ebay startet bundesweite Initiative für den Einzelhandel%%%

Der Online-Marktplatz Ebay startete am Donnerstag unter dem Namen 'lokal & digital' eine deutschlandweite City-Initiative, um den städtischen Einzelhandel stärker bei der Digitalisierung zu unterstützen. Dreh- und Angelpunkt ist die 'eBay City-Plattform'. Gegen eine Gebühr von knapp 5.000 Euro im Jahr können sich Kommunen dort eine individuelle lokale Präsenz bei eBay einrichten. Damit erhalten sie Zugriff auf die Reichweite des Online-Marktplatzes mit 17 Millionen aktiven Käufern in Deutschland und 169 Millionen weltweit.

Die Initiative soll lokalen Händlern eine Plattform bieten, um sich erfolgreich im E-Commerce zu etablieren. In einer Pilotphase wurde das Modell bereits seit Herbst 2015 in Mönchengladbach (NRW) und später auch in Diepholz (Niedersachsen) getestet.