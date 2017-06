%%%Programmatic Video: ProSiebenSat.1, TF1 und Mediaset gründen Joint Venture%%%

Die drei europäischen Medienkonzerne ProSiebenSat.1, TF1 und Mediaset gründen gemeinsam und zu gleichen Teilen die European Broadcaster Exchange (EBX) für pan-europäischen Video-Kampagnen. Zunächst soll der Fokus auf programmatischen Video-Kampagnen liegen. Das Joint Venture soll aber darüber hinaus die technologische Weiterentwicklung von Online-Werbung vorantreiben.

Das neue Unternehmen mit Sitz in London wird ein eigenes Vertriebsteam sowie eine automatisierte Handelsplattform für digitale Bewegtbildwerbung aufbauen. Die Vereinbarung steht unter Vorbehalt der Zustimmung der europäischen Wettbewerbsbehörden.

Die Unternehmen stellen für EBX Video-Werbeinventar für pan-europäischer Kampagnen zur Verfügung. Das Projekt ist als offenes Modell konzipiert, mit dem Ziel, weitere europäische Medienunternehmen zu beteiligen und ihr Werbeinventar zur Verfügung zu stellen. Der Markt für Programmatic Video Advertising verzeichnet derzeit in Westeuropa jährliche Wachstumsraten von 45 Prozent.

Christof Wahl, Digitalvorstand und COO der ProSiebenSat.1 Group, sagt: "Viele international agierende Unternehmen haben einen hohen Bedarf an qualitativ hochwertigen und sicheren Werbeumfeldern im Video-Bereich. Unser Joint Venture bietet ihnen die Möglichkeit, pan-europäische Kampagnen im Umfeld von Premium-Videos in einem Wirtschaftsraum von über 250 Millionen Einwohnern automatisiert und einfach zu buchen. So erhalten wir den Zugang zu zusätzlichen Werbebudgets, die wir auf Länderebene bislang nicht adressieren konnten."

TF1 Group und Mediaset sind Mitglieder der European Media Alliance, einem Mediennetzwerk europäischer TV-Konzerne, das ProSiebenSat.1 im Jahr 2014 initiiert hat, um gemeinsame Synergien und Investmentmöglichkeiten zu schaffen. Erst im Januar 2017 haben die drei Unternehmen bekannt gegeben, im Bereich Multi-Channel-Netzwerke (MCN) künftig zusammen zu arbeiten. Im Zuge dessen beteiligten sich TF1 Group und Mediaset (Italien) an der ProSiebenSat.1-Tochter Studio71, die mit knapp sieben Milliarden Video Views im Monat zu den Top 3 MCNs weltweit gehört.