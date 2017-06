%%%JCDecaux erhält Auszeichnung für innovativen Einsatz von Mini-Funkzellen%%%

Der Außenwerber JCDecaux SA, Paris, ist für die Integration von Mini-Funkzellen in seine Stadtmöbel ausgezeichnet worden. Die Jury des Small Cell Forums, London, würdigte die Entwicklung und den Einsatz der Technologie, mit der Werbeflächen auf Fahrgastunterständen und Stadtinformationsanlagen auf innovative Weise beleuchtet werden können.

In seiner Begründung hob das Preis-Komitee den erheblichen Fortschritt des Projekts im Vergleich zur ersten Nutzung im Jahr 2014 in Amsterdam hervor. Während bisher nur eine Mini-Funkzelle pro Stadtmöbel betrieben werden konnte, lassen sich jetzt bis zu vier Small Cells ästhetisch ansprechend integrieren. Die technologische Entwicklung orientiert sich an den Bedürfnissen von Mobilfunkanbietern und Städten mit verdichteten 4G- (in naher Zukunft 5G-) Netzen. Zudem gefiel der Jury besonders, dass die Mini-Funkzellen für Passanten unsichtbar in vorhandene Stadtmöbel integriert werden können. Die Jury betont zudem das vielseitige Potential der Integration von Mini-Funkzellen in Stadtmöbel. So verringere die Technologie die Belastung durch elektromagnetische Felder (EMF-Exposition) und erhöht gleichzeitig die Download-Geschwindigkeit um das sechs- bis 20-fache. Durch ihre räumliche Nähe zum Nutzer wird zudem der Stromverbrauch von Smartphones um das zwei- bis fünffache gesenkt, was zu einer geringeren EMF-Exposition und längeren Akkulaufzeiten beiträgt.

Zu den weiteren Preisträgern des Small Cell Forum-Awards zählt Vodafone, das in der Kategorie 'Commercial Small Cell Backhaul Design and Technology' für den Einsatz von Smart Cells ausgezeichnet wurde. Der Mobilfunkanbieter Nokia bekam einen SCF-Award in der Kategorie 'Commercial Small Cell Network Design and Technology'. Für die beste Werbe-Entwicklung wurde SpiderCloud Wireless mit seinem Angebot am Los Angeles International Airport prämiert. Weitere Informationen zu den Preisträgern finden Interessierte hier.