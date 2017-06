%%%Forum Media Group expandiert nach Spanien%%%

Die Forum Media Group aus dem bayrischen Merching übernimmt den juristischen Fachverlag Editorial Jurídica Sepín mit Sitz in Madrid. Das familiengeführte Unternehmen wurde 1982 gegründet und ist spezialisiert auf digitale und gedruckte Fachinformationen für Richter, Rechtsanwälte, Steuerberater und Immobilienmanager. Sepín erzielt einen Jahresumsatz von ca. 4,5 Millionen Euro – davon über 80 Prozent mit digitalen Produkten. Das bisherige Management führt weiterhin die Geschäfte.

Für die Merchinger Mediengruppe ist die Übernahme bereits die vierte Akquisition in diesem Jahr. Im Mai hatte die Forum Media Group das US-Magazin für Tierärzte 'Veterinary Practice News' erworben. Im April baute der Forum-Tochterverlag DoldeMedien, Stuttgart, sein Special-Interest-Portfolio mit dem Zukauf von 'Running – Das Laufmagazin' aus. Und im März hatte die FMG die Mehrheit an Lighthouse Independent Media mit Sitz in Singapur und Hongkong gekauft.

"Mit der Übernahme von Sepín bauen wir nicht nur unsere Kompetenz im Digitalbereich weiter aus, sondern erschließen uns zugleich neue hochkarätige Zielgruppen" sagt FMG-Geschäftsführerin Mihaela Mravlje. "Zugleich gewinnen wir mit Sepín einen wertvollen Zugang zum globalen spanischsprachigen Medienmarkt."