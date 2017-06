%%%Spiegel TV bewirbt sich um neuen RTL-Sendeplatz%%%

Spiegel TV, Hamburg, will sich mit seinem wöchentlichen Polit-Magazin um einen neuen Sendetermin bei RTL bewerben. Bekanntlich entfällt der langjährige Programmplatz am Sonntagabend ab 1. Juli 2018. Grund dafür ist die Neuausschreibung der sogenannten 'Drittsendezeiten' durch die Niedersächsische Landesmedienanstalt (NLM), Hannover (siehe Meldung). Ein Spiegel-Sprecher erklärte auf unsere Anfrage: "Wir werden uns an der Ausschreibung der Niedersächsischen Landesmedienanstalt beteiligen." Weiter wollte er sich noch nicht zu dem Thema äußern.

Ob die Bewerbung Erfolg hat, bleibt abzuwarten. Reizvoll wäre für das 'Spiegel TV Magazin' wohl die neue Zeitschiene bei RTL am Samstag von 19:05 Uhr bis 20.15 Uhr. Die Frist für die Einreichung von Zulassungsanträgen endet laut NLM am 1. September 2017.