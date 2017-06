%%%New York Times eröffnet Büro in Japan %%%

Die US-Zeitung 'New York Times' (NYT) eröffnet ihr erstes Büro in Japan. Dieser Schritt in den drittgrößten Werbe-Markt der Welt ist Bestandteil der neuen Wachstums-Strategie des Zeitungskonzerns, so Jean-Christophe Demantra, Senior Vice President für Global Advertising. Leiter des neuen NYT-Office in Japan wird Commercial Director Shigeo Yushito.

Das Medienhaus New York Times hat im Rahmen dieser Strategie bereits mit 'NYT en Español', der spanischen Ausgabe der 'New York Times', und dem erweiterten Service in Kanada und Australien (siehe Meldung vom 2. Dez. 2016) drei Aktivitäten realisiert..

Bislang hatte die NYT mit NewBase Japan zusammen gearbeitet. Mit dem neuen Büro in Japan wird der Verkauf von Werbe-Angeboten nun inhouse gelöst. Das Unternehmen ist in Asien bereits mit Büros in Hong Kong und Singapur präsent und arbeitet zudem mit Dritt-Unternehmen in einigen weiteren asiatischen Ländern zusammnen.