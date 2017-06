%%%Gut sieben Millionen Zuschauer sehen Deutschlands 7:0-Sieg gegen San Marino%%%

Mit 7:0 Toren hat die deutsche Fußball-Nationalmannschaft am gestrigen Abend in Nürnberg ihr sechsten Qualifikationsspiel gegen den Fußball-Zwerg San Marino gewonnen. Die TV-Rechte für dieses Spiel hatte sich bekanntlich der Kölner TV-Sender RTL gesichert und damit auch klar den Tagessieg bei den Marktanteilen eingefahren: 14,4 Prozent holten die Kölner. Die erste Halbzeit (Anstoß war um 20.45 Uhr) verfolgten 6,89 Millionen Zuschauer, in der zweiten Halbzeit steigerte sich die Zuschauerzahl noch auf 7,55 Millionen Zuschauer. Damit liegt das Interesse nicht ganz auf Top-Länderspiel-Niveau, lockte aber ebenso viele Fans vor den Schirm wie das Champions-League-Finale am 3. Juni 2017, das vom ZDF übertragen wurde. Auch das Nürnberger Stadion war nicht ausverkauft, gut 32.000 Fans saßen auf den Rängen.

RTL hatte den gestrigen Abend komplett dem Sport gewidmet, denn vor Beginn der Fußball-Übertragung (20.05 Uhr) stand das Formel-1-Qualifying für den 7. WM-Lauf in Montreal auf dem Programm - immerhin zwei Millionen Zuschauer ließen sich das nicht entgehen.

Mit dem Krimi-und Thriller-Abend (alles Wiederholungen) kam das ZDF auf einen Marktanteil von 9,2 Prozent und belegt Rang zwei, gefolgt von der ARD mit 7,6 Prozent. Die Digital-Kanäle ZDFneo und ZDFinfo steuerten jeweils 1,6 Prozent Marktanteil bei.

Bei der Privatsender-Reihenfolge ergab sich das inzwischen gewohnte Bild:

4. Sat.1 (6,9%)

5. Vox (5,8%)

6. Pro/ (4,4%)

7. Kabel1 (4,0%)

8.RTL II (2,8%)

9. SuperRTL (1,9%)

Die Dritten Programme aller ARD-Sender holten zusammen einen Marktanteil von 14,= Prozent. Die durvhschnittliche Sehdauer am gestrigen Samstag betrug 179 Minuten für alle Zuschauer ab drei Jahren.