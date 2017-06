Bertelsmann-Tochter Penguin Random House übernimmt Merchandising-Firma Out of Print

Die zu Bertelsmann gehörende Buchgruppe Penguin Random House mit Hauptsitz in New York will ihre Merchandising-Aktivitäten für Autoren und Verlage deutlich ausweiten. Dazu hat das von Markus Dohle geführte Unternehmen jetzt die New Yorker Firma Out of Print übernommen. Out of Print baut seit der Gründung im Jahr 2010 die Produktion und den Vertrieb von Merchandising-Produkten mit literarischen Konnotationen kontinuierlich aus und gilt heute als Pionier und Trendsetter in diesem Markt.



Mehr als 1.000 Buchhandlungen, College- und Geschenkeläden in den USA verkaufen mittlerweile zahlreiche Produkte, die auch im Online-Shop www.outofprintclothing.com bestellbar sind. Das Unternehmen unterhält enge Beziehungen zu Autoren, Verlegern, Agenten und Designern. Auch mit Penguin Random House arbeitet Out of Print bereits seit Jahren zusammen. Die beiden Firmengründer Todd Lawton und Jeffrey LeBlanc werden künftig an Alison Rich, Vice President Publishing Innovation Development, Penguin Random House, berichten.

