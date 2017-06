%%%Highlight Communications mit neuem Großaktionär%%%

Beim Schweizer Medien-Konzern Highlight Communications AG mit Sitz in Pratteln gibt es einen neuen Großaktionär, wie das Unternehmen heute per Adhoc-Meldung mitteilt. Die Highlight Event and Entertainment AG hat 15,75 Millionen Aktien zum Stückpreis von 5,20 Euro übernommen und hält damit künftig 25 Prozent der Anteile. Die Aktien wurden unter Verwendung des genehmigten Kapitals der Gesellschaft ausgegeben und sind bereits voll stimmberechtigt.

Die überraschende Kapital-Erhöhung sorgt dafür, dass die Constantin Medien AG aus München nun nur noch mit rund 45 Prozent an der Highlight Communications AG beteiligt ist. Die Transaktion verschärft den Streit zwischen dem Highlight-Großaktionär & Verwaltungsratspräsidenten Bernhard Burgener und Dr. Dieter Hahn. Der einstige Kirch-Manager ist Vorsitzender des Aufsichtsrates bei der Constantin Medien AG und verfolgt mit Highlight andere Ziele als Burgener, was inzwischen zu einem heftigen juristischen Streit geführt hat.

Bis dato ist nicht bekannt, wie Dr. Dieter Hahn und sein CEO Fred Kogel auf die Burgener-Aktion reagieren werden.