%%%'Der Spiegel' startet neues Lifestyle-Supplement 'S-Magazin'%%%

'Der Spiegel' launcht mit dem 'S-Magazin' eine neue Beilage für Lifestyle-Themen. Das Supplement wird erstmals am 23. September erscheinen und ab 2018 viermal im Jahr dem 'Spiegel' beigelegt. In dem Titel dreht sich alles um Mode, Design und Genuss. In jeder Ausgabe bildet ein gesellschaftlich relevantes Thema den Schwerpunkt, der aus verschiedenen Stil-Perspektiven betrachtet wird.

Entstanden ist das 'S-Magazin' in Kooperation mit Bianca Lang-Bognár vom Redaktionsbüro brookmedia und Andreas Möller. Für die Gestaltung ist Johannes Erler verantwortlich.

Das 'S-Magazin' erscheint in einer Druckauflage von rund 820.000 Exemplaren in einem Tabloid-Format (26 x 38 cm) und liegt dem 'Spiegel' gefalzt bei. Die Inhalte des Stilmagazins werden zudem auf Spiegel Online in der Rubrik Stil in einem eigenständigen Bereich integriert. Perspektivisch ist außerdem geplant, die Marke ins Konferenzgeschäft zu verlängern.

Die Vermarktung des 'S-Magazins' liegt bei Spiegel Media. , Ansprechpartner sind Petra Küsel (Telefon: 040 3007-2140, E-Mail: ) und Johannes Varvakis (Telefon: 040 3007-2496, E-Mail: ). Anzeigenschluss für die erste Ausgabe ist der 25. August 2017.