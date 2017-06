%%%Sky Arts überträgt erneut live von den Bayreuther Festspielen%%%

In diesem Jahr sendet Sky Arts zum zweiten Mal live von den Bayreuther Festspielen. Am Dienstag, den 25. Juli, überträgt der Kanal die Eröffnungspremiere: 'Die Meistersinger von Nürnberg' sind live auf Sky Arts und diesmal auch auf Sky 1 zu sehen. Im vergangen Jahr hat der Kunst- und Kultursender von Sky den kompletten 'Ring des Nibelungen' in Deutschland, Österreich, dem Vereinigten Königreich, Irland, Italien und Australien aus dem Bayreuther Festspielhaus live und exklusiv gezeigt.

Rund um die Ausstrahlung wird es außerdem das mehrstündige Live-Talk-Format 'Bayreuth – Die Show' aus dem Sky-Studio vom Festspielhügel in Bayreuth geben.

Elke Walthelm, Executive Vice President Content bei Sky Deutschland, sagt: "Dass wir diesen Sommer das zweite Mal in Folge live vom Grünen Hügel senden können, macht uns stolz. Um dieses Jahr noch mehr Zuschauer in den Genuss von 'Die Meistersinger von Nürnberg' kommen zu lassen, wird diesmal nicht nur Sky Arts HD, sondern auch Sky 1 live übertragen."

