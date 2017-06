%%%Champions League ab 2018 erstmals komplett im Pay-TV%%%

Ab der Saison 2018/19 bis 2020/21 zeigen Sky und die Perform Group (Dazn) alle Spiele der UEFA Champions League live und exklusiv in Deutschland und Österreich. Sky wird die Übertragungen weiterhin über Satellit, Kabel, IPTV und Web/Mobile (Sky Go und Sky Ticket) anbieten. Die Perform Group wird als Sublizenznehmer ihre Spiele über ihren Streaming-Dienst Dazn verbreiten.

Das ZDF geht hingegen leer aus. ZDF-Intendant Dr. Thomas Bellut sagt zur Vergabe der Champions-League-Rechte: "Wir hätten unseren Zuschauern gerne auch über 2018 hinaus die Livespiele der Champions League gezeigt. Deshalb hat das ZDF ein sehr gutes Angebot abgegeben. Als beitragsfinanzierter Sender gab es dafür allerdings eine klar definierte Obergrenze. Wir sind auch ohne die Rechte wettbewerbsstark und haben Alternativen. Anstelle der Übertragungen können wir künftig in andere hochwertige Programmangebote investieren. Für die Fußballfans ist die Verlagerung der Champions League in das Pay-TV eine schlechte Nachricht. Europäischer Spitzen-Fußball wird zu einem exklusiven Angebot für deutlich weniger Zuschauer als bisher."

Carsten Schmidt, Vorsitzender der Geschäftsführung Sky Deutschland, erklärt: "Wir sind mit dem Ausgang der Rechte-Ausschreibung sehr zufrieden. Sky ist und bleibt damit auch in den kommenden vier Jahren die Heimat der UEFA Champions League in Deutschland und Österreich. Mit der Bundesliga, der UEFA Europa League, der Formel 1, ATP Tennis, der EHF Champions League und der European und US PGA Tour im Golf bieten wir unseren Kunden das Beste aus der Welt des Sports. Doch Sky baut nicht nur seine führende Position im Sport aus, sondern hat darüber hinaus auch sein Content-Angebot jenseits des Sports erfolgreich weiterentwickelt. Zu diesem Angebot gehören die Sender Sky 1, Sky Arts, aber auch Erfolgsformate wie die 7. Staffel von 'Game of Thrones' und immer mehr deutsche Sky Eigenproduktionen wie die kürzlich in Cannes schon vorab ausgezeichnete Serie 'Babylon Berlin', die ab Oktober ausgestrahlt wird."

Vor Beginn der neuen Rechteperiode wollen Sky und die Perform Group gemeinsam alle weiteren Einzelheiten zu der Vereinbarung bekanntgeben.