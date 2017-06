%%%'Frankfurter Neue Presse' aufgefrischt%%%

Die 'Frankfurter Neue Presse' und ihre Regionalausgaben stellen sich organisatorisch, inhaltlich und optisch neu auf. Damit will die Zeitung ihre "Qualität steigern, eine höhere Lesedauer erzielen und jüngere Zielgruppen für sich gewinnen". Herzstück der Offensive ist ein moderner Newsroom, in dem die heutige Zeitungsausgabe (13.6.2017) erstmalig produziert wurde. Rund eine Million Euro investierte die Mediengruppe Frankfurter Societät in den 1.021m² großen Newsroom der 'Frankfurter Neuen Presse' und ihrer Regionalausgaben. "Wir wollen damit ein zeitgemäßes Arbeitsumfeld schaffen und die Kommunikation und Planung im journalistischen Alltag verbessern", erläutert Geschäftsführer Oliver Rohloff.

Auch inhaltlich und optisch wurde 'Frankfurter Neuen Presse' aufgefrischt. Mit einem grundlegend überarbeiteten Redaktionskonzept richtet sich die Regionalzeitung noch stärker auf ihre Zielgruppen aus. "Wir erklären, ordnen ein und bewerten die für unsere Leser relevanten Themen in ihrer gesamten Bandbreite - und das ressortübergreifend und mit spannenden Formaten und Textformen", so FNP-Chefredakteur Joachim Braun. Visuell spiegeln sich diese Neuerungen in einem veränderten Zeitungslayout wieder. Beworben wird die neue FNP mit diversen imagefördernden und vertriebsunterstützenden Maßnahmen.