Digital Natives: Nutzungsdauer von TV liegt vor Facebook

Das Bewegtbild dominiert weiterhin den Medienkonsum der jüngeren Generationen. Digital Natives nutzen deutlich mehr TV als Facebook. Das ergab eine Sonderauswertung des Media Activity Guide 2017, der jährlich von SevenOne Media im Rahmen der Mediennutzungsstudie erhoben wird.Die Mediennutzung unterscheidet sich allerdings je nach Altersgruppe innerhalb der Digital Natives. Während der Schulzeit fällt die Fernsehnutzung mit rund 100 Minuten täglich am geringsten aus. Mit dem Übergang in Ausbildung oder Studium steigt die TV-Nutzung auf 126 Minuten. Starten junge Menschen ins Berufsleben, verlieren Online-Videos deutlich an Relevanz. Stattdessen fungiert das Fernsehen als Entspannungsmedium und nimmt mit fast drei Stunden dreimal mehr Zeit in Anspruch als Onlinevideos. Dass Bewegtbild boomt, zeigen direkte Vergleiche zwischen TV- und Social Media-Nutzung: Bei den jüngeren Digital Natives (Generation Y) zwischen 14 und 20 Jahren ist die tägliche TV-Nutzung sechsmal höher als die Facebook-Nutzung und siebenmal höher als die Snapchat-Nutzung. Ältere Digital Natives zwischen 21 und 34 (Generation Z) nutzen das Fernsehen siebenmal länger als Facebook.Insgesamt konsumiert die jüngere Generation im Schnitt drei Stunden und 35 Minuten täglich Videos – allen voran TV und kostenlose Online-Videos. Auch wenn die Reichweite von kostenlosen Onlinevideos hoch ist, ist der Anteil an der täglichen Nutzungsdauer mit 21 Prozent relativ gering. Unangefochten an der Spitze der Onlinevideos liegt YouTube (96 Prozent Nutzung). Dabei wird die Plattform maßgeblich als Musikkanal eingesetzt. Bezahlpflichtige VoD-Dienste werden zwar immer beliebter, sie werden allerdings nur von weniger als der Hälfte der jungen Nutzer mindestens einmal monatlich konsumiert. So kommen Bezahldienste wie Netflix, maxdome oder Amazon Video auf insgesamt 19 Minuten tägliche Nutzungsdauer.Zum Medienkonsum nutzen Digital Natives am häufigsten Smartphones (96 Prozent), Laptops (84 Prozent) und TV-Geräte (81 Prozent). Dagegen haben neue Technologien wie Smartwatches oder VR-Brillen noch einen relativ geringen Nutzeranteil. Die Studienforscher erklären dies mit den verhältnismäßig hohen Preisen und dem noch nicht überzeugend vermittelten Mehrwert dieser Angebote."Digital Natives verbringen online deutlich mehr Zeit als Ältere. Die Omnipräsenz des Internets bedeutet allerdings nicht, dass klassische Medien in dieser Zielgruppe an Relevanz verlieren. Vielmehr nutzen sie traditionelle Medien vermehrt über digitale Kanäle. Dies trifft besonders stark auf die TV-Nutzung über alternative Kanäle wie Livestreams zu, die in der jungen Zielgruppe dreimal höher ist als in der Gruppe ab 35 Jahren", sagt Gerald Neumüller, Director Research SevenOne Media.