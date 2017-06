%%%ProSiebenSat.1 und die Fan-Plattform 90min gründen Joint Venture%%%

7Sports, der Sportbusiness-Arm der ProSiebenSat.1 Group, und Minute Media aus New York, Betreiber des weltweiten Fußballnetzwerks 90min, bauen ihre Zusammenarbeit aus. Im Oktober 2015 hatte sich die deutsche TV-Gruppe aus Unterföhring mit einer Minderheit an der fan-generierten Plattform beteiligt. Jetzt gründen die beiden Partner 7Sports und Minute Media ein Joint Venture für die DACH-Region, um das Angebot auszubauen.

Minute Media hält an dem Gemeinschaftsunternehmen zunächst eine Mehrheits- (60 Prozent), 7Sports eine Minderheitsbeteiligung von 40 Prozent. Die Geschäftsführung des Unternehmens übernehmen Duncan McMonagle, SVP Strategy & Partnership von Minute Media, und Stefan Zant, COO bei 7Sports.

Zeljko Karajica, CEO von 7Sports, sagt: "90min trifft den Puls der Zeit. Das Fußball-Netzwerk bringt Fans per Website, Mobile-App und Social Media auf einer Plattform zusammen. Durch die Synergieeffekte mit ran.de oder Sportdeutschland.TV und der Marketingpower des gesamten ProSiebenSat.1-Netzwerks sehen wir großes Potential, 90min zu einer der führenden Fußball-Plattformen im deutschsprachigen Raum zu machen."

"Wir erreichen mit Minute Media global mehr als 75 Millionen User", sagt Asaf Peled, Gründer und CEO von Minute Media. "Als die weltweit am schnellsten wachsende Sportplattform generiert 90min jeden Monat 20.000 neue Inhalte. Wir freuen uns auf die Kooperation mit 7Sports, denn so können wir unsere einzigartigen Fußball-Inhalte den deutschen Fans über Social Media, Online Video und mobile Endgeräte näherbringen."

90min bündelt user-generated content und semiprofessionelle Inhalte in zehn verschiedenen Sprachen. Die Vermarktung liegt bei SevenOne Media. Zu Minute Media gehören außerdem die US Plattform 12up und die E-Sport-Plattform DBL TAP. Als Investoren hat das Unternehmen u. a. Battery Ventures, Dawn Capital, Gemini Ventures, North Base Media, ProSiebenSat.1 und Qumra Capital an Bord.