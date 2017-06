%%%'Hamburger Morgenpost' launcht Empfehlungs-App%%%



Das Hamburger Abendblatt bietet seinen Nutzern mit der App 'Just in Hamburg' Tipps rund um die Hansestadt an (Foto: Hamburger Morgenpost)

Die Boulevardzeitung 'Hamburger Post' bringt mit 'Just in Hamburg' eine Empehlungs-App für die Hansestadt an den Start. Der Service beinhaltet täglich sechs Hamburg-Tipps aus verschiedenen Bereichen wie Veranstaltungen, Gastromie und Shopping sowie weiteren Themen. Diese Empfehlungen können online, auf Facebook und sprachbasiert mit Amazons Sprachassistentin Alexa abgerufen werden. Die App ermöglicht es seinen Nutzern zudem, Geheimtipps zu empfehlen und mit anderen Usern zu teilen. Das Angebot ist ein Mix aus redaktionellen und werblichen Tipps. Letztere sollen nach Angaben der Tageszeitung klar gekennzeichnet werden."'Just in Hamburg' ist im Rahmen unserer Content Marketing-Strategie ein neu entwickeltes Projekt, das unsere bereits bestehenden Digitalangebote ergänzt. Ziel ist es, sehr differenzierte Zielgruppen zusätzlich anzusprechen und justinhamburg.de neben mopo.de zu einem eigenständigen, dauerhaften Digitalauftritt zu etablieren", sagt Susan Molzow, Geschäftsführerin von der Hamburger Morgenpost.Veranstalter und Shop-Betreiber können gegen eine Gebühr ihre Empfehlung via Online-Formular einsenden. Ein eigenes Team um Projektleiterin Justine Carter produziert und gestaltet die Text- und Bildformate. Die täglichen Empfehlungen werden mit Kurzprofil, Adresse, Verlinkung, Google Maps-Integration und Social Media-Sharing-Funktion dargestellt. Weitere Sonderformate wie Videoclips, Serien oder Themenspecials können von Kunden hinzu gebucht werden.