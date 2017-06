%%%BVDW fordert stärkeren Fokus auf Digitalthemen%%%

Der vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie ( BMWi ), Berlin, am 12. und 13. Juni in der Metropolregion Rhein-Neckar ausgerichtete Digital-Gipfel 2017 stand ganz im Zeichen der digitalen Transformation. Angesichts des durchwachsenen Abschneidens deutscher Unternehmen und der deutschen Wirtschaft bei verschiedenen Digitalisierungs-Rankings setzt sich der Bundesverband Digitaler Wirtschaft ( BVDW ), Berlin, für eine höhere Priorisierung der Digitalen Agenda ein. Damit Digitales mit allen anderen politischen Bereichen gleichberechtigt behandelt werde, sei ein Digitalministerium notwendig, das auf Augenhöhe mit anderen Ministerien agiere, sagt Matthias Wahl, Präsident des BVDW.Bundeskanzlerin Angela Merkel, die als Gastrednerin bei der Veranstaltung auftrat, verwies auf bereits gestellte Weichen für die Digitalisierung in der letzten Legislaturperiode. So führte sie neben dem Breitbandausbau von der Bundesregierung vorangetriebene Initiativen wie die EU-Datenschutzgrundverordnung als Beispiele an. Als weitere Erfolge nannte sie die Startup-Förderung in Deutschland sowie den Bereich der IT-Sicherheit, in dem die Bundesregierung "eine völlig neue Cybersicherheitsstrategie" entwickelt habe.Angela Merkel kündigte im Hinblick auf weitere Schritte der Digitalen Agenda an, weiterhin am Ziel des 50-Mbit-Netzes festzuhalten. Die Bundeskanzlerin sprach darüber hinaus auch die Bedeutung von Big Data und Industrie 4.0 an, die insbesondere für kleine und mittelständische Unternehmen eine wichtige Rolle spielen würden. An die kleinen und mittleren Unternehmen appellierte sie, sich bereits jetzt mit der digitalen Transformation ihres Geschäfts zu befassen und sie nicht Plattformanbietern zu überlassen.