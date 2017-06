%%%E-Commerce-Dienstleister Productsup expandiert in vier Länder%%%

Productsup, eine E-Commerce-Plattform für Produktdaten-Syndizierung und -Optimierung, eröffnet vier neue Standorte in London, Sydney, Mexiko und New York. Der 2010 von Johannis Hatt und Kai Seefeldt im bayerischen Simmelsdorf gegründete Cloud-Anbieter für Produktdaten-Management unterhält bereits Büros in Berlin, München und San Francisco. Weitere Offices in Europa sind für das kommende Geschäftsjahr geplant, unter anderem in Frankreich.

Productsup hat 55 Mitarbeiter und soll in diesem Jahr zum ersten Mal einen achtstelligen Umsatz (in US-Dollar) erzielen. Seit der Firmengründung sind die Erlöse um 80 bis 120 Prozent pro Jahr gewachsen. Mehr als 50 Prozent des Gesamtumsatzes steuert mittlerweile der internationale Markt bei, besonders positiv entwickelt sich der US-Markt. Zu den über 700 Kunden von Productsup zählen unter anderem American Eagle, Galeria Kaufhof, GroupM, Ikea, Kenshoo, Marks&Spencer, Melia Hotels, Rakuten und Trivago.