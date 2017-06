%%%Lange Videos sind das meistgenutze Bewegtbildformat %%%



Lange Videoformate dominieren auf allen Ausspielungskanälen (Foto: Ooyala)

Bewegtbildinhalte mit einer Länge von mindestens 20 Minuten sind bei den Nutzern am gefragtesten: 63 Prozent ihrer Zeit für Videos verbringen sie mit längerem Content. Kurze Formate büßen an Attraktivität ein, weil Content-Anbieter immer mehr Premium-Inhalte zur Verfügung stellen. Außerdem tragen größere mobile Bildschirme zu wachsenem Videokonsum bei. Kurze Videos werden hingegen häufiger komplett konsumiert. Das ergab der 'Global Video Index' des Software-Anbieters, Deutschlandsitz in Köln, Ooyala in seiner Auswertung für das erste Quartal 2017.Langer Bewegtbild-Content verzeichnete vor allem auf Computern und Tablets den größten Zuwachs: Auf Computern stieg sein Anteil an der gesamten Videonutzung in den ersten drei Monaten diesen Jahres im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 30 auf 65 Prozent. Auf Tablets betrug sein Anteil 81 Prozent im Vergleich zu 51 Prozent im Vorjahr. Bei Smart-TVs sind es 98 Prozent der gesamten Zeit, die mit Videos verbracht wird, während es im Vorjahr noch 83 Prozent waren. Auf Smartphones nahm der Anteil von langen Videos gegenüber dem ersten Quartal 2016 um 26 Prozent zu und erreicht nun 55 Prozent.Der Bericht von Ooyala zeigt auch das anhaltende Wachstum des mobilen Bewegtbildkonsums (alle Videoformate). Fast 57 Prozent aller Videoaufrufe erfolgen auf mobilen Geräten, was einen neuen Höchststand bedeutet. Smartphones machten dabei 47 Prozent und Tablets die übrigen 10 Prozent aller Aufrufe aus. Obwohl die mobile Nutzung weltweit dominiert, stellt die Studie Unterschiede zwischen den einzelnen Regionen fest. Zuschauer im asiatisch-pazifischen Raum (APAC) nutzen mobile Videos 11 Prozent mehr als nordamerikanische Zuschauer (50 Prozent). Europa, der Mittlere Osten und Afrika (EMEA) sowie Lateinamerika (LATAM) verzeichnen mehr als 10 Prozent Wachstum bei der mobilen Nutzung im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. In EMEA erfolgten 54 Prozent aller Videoabrufe von mobilen Geräten aus, LATAM erreicht einen Anteil von 56 Prozent im ersten Quartal 2017. Davon machen Tablets nur 5 Prozent aus, der niedrigste Wert in allen Regionen.