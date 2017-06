%%%Dr. Hubert Burda gibt Kapitalmehrheit am Medienkonzern an seine Kinder ab%%%

Verleger Dr. Hubert Burda gibt weitere Anteile am Münchener Medienkonzern Hubert Burda Media an seine beiden Kinder Elisabeth Furtwängler und Jacob Burda ab. Das berichtet meedia.de. Er behält aber über eine Rechtskonstruktion weiterhin die Macht über das Unternehmen. Der Verleger hat am Gesamtkapital der Hubert Burda Media Holding KG Anteile von jeweils 12,5 Prozent auf Elisabeth Furtwängler und Jacob Burda übertragen. Damit halten beide jeweils 37,43 Prozent der Kapitalanteile an dem Familienunternehmen, bislang waren es 24,93 Prozent. Dr. Hubert Burda zieht sich auf eine Schachtelbeteiligung von 25,1 Prozent zuzüglich weiterer 0,04 Prozent zurück, die er über eine GmbH behält.

Trotzdem bleibt der Verleger, "obwohl sich die Anteile verschoben haben, kontrollierender Gesellschafter, da er sich das Stimmrecht aus den übertragenden Anteilen im Rahmen eines Nießbrauchsrechts vorbehalten hat", zitiert meedia.de aus Burda-Kreisen.

Dr. Burda hatte sich bereits im vergangenen Jahr zur Zukunft seiner Kinder im Unternehmen geäußert.